Задержан глава пресс-службы ГУ МВД Петербурга

Вячеслав Степченко, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержан городским ГСУ СК РФ по делу о получении взятки. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вячеслав Степченко руководил пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти последние 20 лет. До этого он возглавлял отдел права одного из информационных агентств, был пресс-секретарем вице-губернатора Андрея Черненко, работал в Федеральной миграционной службе.

Силовики задержали полковника утром в среду, 12 ноября.

В ведомстве пояснили, что задержание связано с ранее проведенными следственными мероприятиями в отношении 65-летнего сотрудника новостного портала «Конкретно.ру».

В пресс-службе уточнили, что Степченко за вознаграждение направлял журналисту эксклюзив — ежедневные сводки происшествий и записи с камер видеонаблюдения. Общая сумма выплат за три года достигла 660 тыс. рублей. В рамках дела были проведены обыски, взяткодатель также задержан.

Ранее в СК сообщили о задержании и аресте прокурора Лодейнопольского района Ленинградской области Алексея Демина по делу о получении взятки в особо крупном размере, а также о посредничестве во взяточничестве.

Уголовное дело было возбуждено управлением СК по Петербургу на основании материалов регионального УФСБ, при координации Генпрокуратуры России и по согласованию с региональной прокуратурой.