В аэропорту Владивостока задержали оставившую дочь в Таиланде туристку

Жительницу Приморского края, депортированную властями Королевства Таиланд за оставление дочери в опасности, задержали в аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева.

Об этом сообщило УМВД РФ по Приморскому краю.

"В ходе мониторинга интернета была выявлена информация о том, что в сентябре 2025 года туристка из России оставила свою 4-летнюю дочь без присмотра в номере отеля в городе Бангкоке и скрылась. Ребенок был направлен в детский дом до приезда бабушки, которая забрала девочку на родину. Эта история вызвала большой общественный резонанс", - говорится в сообщении.

Женщина находится в отделе полиции, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.