Мужчина повалил девочку на землю и насильно поцеловал ее в Тыве

В городе Кызыл в Республике Тыва мужчина в среду, 12 ноября, стал приставать к девочке, пытаясь ее поцеловать. После этого он повалил несовершеннолетнюю на землю, насильно поцеловал ее и убежал.

После короткого разговора прохожий начал пытаться поцеловать ребенка, но девочка сопротивлялась этому.

По факту произошедшего следователь СК России по республике возбудил уголовное дело статье о насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

— В настоящее время следователем проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего, — передает Telegram-канал ведомства.

17 сентября мужчину, который приставал к девочке 2014 года рождения возле дома на Озерной улице на западе столицы, отправили в СИЗО.

11 сентября москвича, который напал на несовершеннолетнюю девочку в вагоне поезда, двигавшегося от станции метро «Пролетарская», и совершил над ней действия сексуального характера, отправили в СИЗО.