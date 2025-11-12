На единственном урановом руднике Украины произошла авария

На Ингульской шахте предприятия «ВостокГОК» — единственного на Украине производителя природного урана — произошла серьезная авария. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны.

В ведомстве отметили, что 11 ноября на предприятии произошел прорыв гидроукладочной смеси с последующим затоплением горизонта в подземной выработке отработанного блока. В момент аварии там находились четыре сотрудника шахты, двум из них удалось самостоятельно выбраться из зоны аварии, еще двое пропали без вести, их судьба остается неизвестной.

Указывается, что на предприятии ведутся аварийно-спасательные работы с привлечением сил и средств Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.