В российском регионе вынесли приговор военному за миллионные махинации с выплатами

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии общего режима бывшего военнослужащего Николая Х. за аферы на 13 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Экс-военного признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 339 («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы») УК РФ. Суд обязал осужденного компенсировать причиненный ущерб.

По версии следствия, на территории Донецкой народной республике осужденный четыре раза умышленно подрывал себя на самодельных взрывных устройствах, чтобы получить минно-взрывные травмы. Целью было выдать их за боевые ранения.

Каждый раз военный обращался за медпомощью и сообщал ложные сведения о будто бы участии в боевых действиях. Введенные в заблуждение медики оформляли ему документы для получения выплат. В общей сложности на его счет было перечислено около 13 миллионов рублей государственных средств.

