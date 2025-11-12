Стало известно, кому принадлежат найденные в машине Усольцевых деньги

В Следственном комитете (СК) рассказали о том, кому принадлежат деньги, которые были обнаружены в автомобиле Усольцевых — ранее семья в полном составе исчезла в красноярской тайге. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Как рассказала пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, в бардачке автомобиля Усольцевых были обнаружены 300 тысяч рублей наличными. В данный момент следствие считает, что это были деньги семьи.

«В автомобиле Усольцевых действительно были обнаружены 300 тысяч рублей. Но произошло это еще на первоначальном этапе следствия, когда только нашли их машину. Деньги обнаружили в ходе осмотра авто», — рассказала Арбузова.

Напомним, что Усольцевы ушли в горы 28 сентября — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака породы корги по кличке Лада. В тот же день они перестали выходить на связь. Их местонахождение остается неизвестным.