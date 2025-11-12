Белые медведи растерзали рабочего арктической станции

Стали известны подробности смертельного нападения белых медведей на смотрителя радара, расположенного на Канадском Арктическом архипелаге. Об этом пишет CityNews со ссылкой на The Canadian Press.

Два медведя растерзали рабочего на удаленном объекте на острове Бревурт в начале августа 2024 года. Жертвой хищников стал 34-летний Кристофер Бест. Он занимался обслуживанием радиолокационной станции противовоздушной обороны и в свободное время любил фотографировать белых медведей и публиковать их снимки в социальных сетях.

Семья Беста переживала, что его увлечение опасно. Однако мужчина успокаивал их тем, что снимает медведей с большого расстояния. 8 августа 2024 года он вышел на улицу по наводке смотрителя острова — решил сфотографировать медведя, которого тот увидел неподалеку от станции.

Бест прошел мимо знака, предупреждающего о полярных хищниках, завернул за угол и столкнулся с медведем. Это был второй хищник, которого не заметил смотритель. Он напал на Беста. Вскоре к атаке присоединился тот медведь, ради которого мужчина взял камеру.

Это увидел один из работников станции. Сначала он попытался просто отпугнуть медведей, но потом выстрелил в одного из них. Животного не стало на месте, второй хищник сбежал, но к тому моменту Беста уже нельзя было спасти.

По словам коллег мужчины, трагедию можно было предотвратить. Они требуют, чтобы на территории станции появились специальные ограждения и датчики движения.

