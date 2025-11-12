Расправившийся с сотрудницей директор российского магазина арестован

В Екатеринбурге суд арестовал директора магазина, расправившегося со своей сотрудницей и напавшего на еще двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 9 января 2026 года.

10 ноября обвиняемый на улице Бородина выпивал в своей квартире с подчиненной. Они поссорились, тогда мужчина расправился с ней. Кроме того, нападавший ранил молодого человека и девушку, но они смогли покинуть квартиру.

Возбуждено уголовное дело.