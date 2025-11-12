В жилом доме в Ачинске, где пострадала женщина, взорвался баллончик от насекомых

В СК по Красноярскому краю рассказали о том, что взорвалось в доме в 3-м Привокзальном микрорайоне Ачинска в среду.

Согласно официальной версии, произошел хлопок баллончика для уничтожения насекомых. Все случилось в квартире, после инцидента там начался пожар, который оперативно потушили.

- Вечером 12 ноября в квартире жилого дома произошел хлопок баллончика аэрозоля для уничтожения насекомых, повлекший повреждение стены в жилой комнате. Флакон стоял в комнате по близости с термопотом, - говорится в сообщении.

Также в СК уточнили, что в результате инцидента травму получила 71-летняя хозяйка квартиры, которая была госпитализирована. Другие жильцы не пострадали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.