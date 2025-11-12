Стало известно, как маскировали взорвавшееся в руках у ребенка в Подмосковье СВУ

Взрывное устройство, из-за которого школьник лишился пальцев в Красногорске, было замаскировано под промышленный инструмент для автомехаников.

По данным SHOT, СВУ представляло собой железный цилиндр диаметром 25 мм с десятью граммами взрывчатки, снаряженное поражающими элементами.

Подобные трубки обычно используются при автомобильных работах, например, для замены амортизаторов. В данном случае устройство было кустарно спаяно и начинено металлическими элементами.

Напомним, пострадавший мальчик получил тяжелые травмы рук при взрыве устройств. Он находится в тяжело состоянии, ему ампутировали несколько пальцев.