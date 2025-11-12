МЧС: В Карачаево-Черкесии эвакуировали сорвавшихся со склона туристов

В горах Карачаево-Черкесии спасли троих туристов. Об этом в среду, 12 ноября, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По информации ведомства, туристы упали с ледяного склона. В группе было пять человек, но пострадали только трое. Они получили множественные травмы, у двоих из них — черепно-мозговые повреждения, а у третьего — серьезные травмы коленных суставов.

Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их на вертолете с высоты 2900 метров над уровнем моря, после чего успешно передали медикам на турбазе в районе Махарского ущелья. В операции по спасению участвовали 15 человек, говорится в ведомственном Telegram-канале.

О произошедшем стало известно за день до этого. В СМИ появилась информация, что на перевале Кичи-Муруджу в Карачаево-Черкесской Республике туристы оступились и сорвались со склона. Из-за множества полученных травм им не удалось самостоятельно выбраться с перевала. Утром, 12 ноября, стало известно, что спасатели обнаружили туристов.