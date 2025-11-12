Мужчина ограбил пенсионерку из Москвы на миллион под видом проверки домофона

Житель Подмосковья обманул пожилую москвичку под видом специалиста по проверке домофонов. Он зашел к ней в квартиру и ограбил пенсионерку более чем на миллион рублей.

Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— Предварительно установлено, что неизвестный мужчина, представившись специалистом по проверке домофонов, пришел в квартиру к 66-летней москвичке на 2-й Квесисской улице. В ходе осмотра устройства злоумышленник неожиданно применил физическую силу к потерпевшей и ее дочери, находившейся в этот момент дома, и потребовал передачи денежных средств, — рассказали на сайте ведомства.

Пенсионерка испугалась и отдала мужчине свыше миллиона рублей. Позднее женщина обратилась в полицию. Силовики задержали подозреваемого по месту жительства. В его отношении возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили в СИЗО.

Ранее произошел другой случай ограбления пенсионерки. В ее квартиру в Москве постучал пьяный мужчина в одних трусах. Когда ему открыли дверь, он ударил женщину в грудь, прошел в жилище, забрал мобильный телефон потерпевшей и скрылся. Злоумышленника впоследствии поймали. Мужчина успел продать телефон. В его отношении возбудили уголовное дело.