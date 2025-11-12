Стали известны подробности инцидента с избиением учительницы в школе Москвы

Молодой человек, напавший на учительницу в московской школе, рассердился из-за недописанной работы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, во время урока учительница дала десятиклассникам задание написать цитаты главных героев из произведения «Отцы и дети», но ученик не уложился в отведенное время.

Несмотря на это, учительница забрала тетрадь. Подростка это не устроило, поэтому он взял со стола свою тетрадь. Помимо этого, он взял чужие работы и учебник. По какой причине он захватил и их, не уточняется.

Женщина попыталась забрать тетради, в ответ юноша ударил ее по голове.

«Позже родителям он объяснил, что хотел просто дописать свою работу», – сообщается в публикации.

Как рассказали отец и мать, учительница их сыну не нравится.

Известно, что школьника направили в реабилитационный центр, где его примет психотерапевт.

Сотрудники школы проводят внутреннее расследование. Не исключается, что молодого человека попросят покинуть школу.