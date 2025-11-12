Выяснились детали избиения московской учительницы десятиклассником

Учительницу одной из школ на юге Москвы, на которую в среду напал десятиклассник, выписали из больницы. Медики диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Как стало известно «МК», 57-летнюю учительницу русского языка и литературы тщательно обследовали в медучреждении и сотрясение мозга не выявили. Ее отпустили домой, однако, скорее всего, педагогу придется взять больничный.

Между тем, знакомые 16-летнего парня рассказали подоплеку конфликта. На уроке школьники писали контрольную работу, с которой юноша не справился. Тетради ученики положили на стол и вместе с педагогом вышли из класса на перемену. Десятиклассник, пока никого не было, зашел в класс и хотел украсть все тетради, чтобы затем их порвать. Такую особенность у школьника отмечали неоднократно — это некий протест против учебы.

Учительница зашла в кабинет, увидела, что на столе нет тетрадей, и попросила воспитанника открыть портфель. Там находилась пачка тетрадей. Тинейджер тут же попытался их порвать и начал бить кулаками учительницу, пытавшуюся спасти работы. Парень, к слову, отличается крупным телосложением, его рост под 180 сантиметров. Чудом наставнице удалось вырваться из класса — ученик со всей силы ударил ее по голове.

Кстати, другие ученики заявили, что десятиклассник поднимает руку на педагогов уже не в первый раз.