Эксперт допустил причастность спецслужб недружественных стран к взрыву в Красногорске

Вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент в Красногорске, где в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) пострадал 10-летний ребенок. Эксперт допустил, что человек, собравший и заложивший взрывное устройство, был завербован в интернете злоумышленниками, которых курируют спецслужбы недружественных России стран.

Данный инцидент сложно назвать актом хулиганства, ведь для того, чтобы совершить подобное преступление, чтобы собрать СВУ и при этом самому не стать инвалидом, нужно обладать определенными знаниями, а также приложить определенные силы и средства. Так что здесь преступник действовал сознательно, у него присутствовал злой умысел. Всех виновных в произошедшем установят специалисты профильных органов. Однако сейчас можно отметить, что в настоящее время на наших граждан огромное влияние оказывают деструктивные группы в социальных сетях. Не секрет, что некоторые из них курируются спецслужбами недружественных стран. Поэтому я допускаю, что данный инцидент стал результатом их деятельности. Возможно, заложивший СВУ товарищ был завербован ими в соцсетях. Сергей Силивончик Вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности»

На фоне взрыва в Красногорске эксперт заявил о важности проведения профилактической работы с детьми, направленной на соблюдение ими основных правил безопасности.

«Из сообщений СМИ мы знаем, что мальчик нашел СВУ на детской площадке. Значит, его туда подбросили именно с расчетом на детей. А это самый отвратительный способ воздействия. Дети из тех регионов, где велись или ведутся боевые действия, уже научены горьким опытом. Они прекрасно знают, что бесхозные вещи трогать нельзя. Но в данном случае, видимо, сказался дефицит информации. Полагаю, до ребенка это не донесли. Поэтому сейчас важно напомнить о необходимости разъяснять детям правила безопасности, о необходимости объяснять им с самого раннего возраста, что бесхозные вещи трогать нельзя. Кроме того, им нужно объяснять, что в случае ЧП они могут обратиться за помощью к взрослым, в особенности к людям в форме – к полицейским, к сотрудникам Росгвардии, к охранникам и так далее. При этом делать все это нужно в игровой форме, не запугивая их, чтобы соответствующая информация нормально воспринималась детьми», - отметил эксперт.

