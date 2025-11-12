Спасатели нашли в открытом море мужчину на матрасе

Мужчину, который дрейфовал на предназначенном для гостей домашнем надувном матрасе в 35 километрах от побережья Испании, спасли в Средиземном море. Об этом пишет Daily Star.

© Московский Комсомолец

По информации издания, все произошло недалеко от курорта Эстепона. Одинокую фигуру на воде заметил экипаж нефтяного танкера.

В испанской морской спасательной службе отметили, что это не был мигрант. Спасательная лодка Salvamar Gadir оперативно прибыла на место и доставила путешественника в порт Эстепоны.

По версии спасателей, мужчина мог использовать для гребли подручные средства. Почему он оказался так далеко в море, неизвестно.

Ранее сообщалось, что во время полета над территорией США у самолета авиакомпании American Airlines повредилось лобовое стекло.