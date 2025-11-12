СК завершил расследование дела о пожаре в доме в Истре, где погибли мигранты

Правоохранители завершили расследование в отношении четырех обвиняемых по уголовному делу о пожаре в СНТ «Снегирь», расположенном в деревне Падиково городского округа Истры. В результате возгорания в жилище скончались девять мигрантов.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех обвиняемых в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть девяти человек (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Пожар произошел в конце мая прошлого года в арендованном доме, в котором проживали иностранцы. К возгоранию привело воспламенение посуды, оставленной на включенной плите. В результате девять людей не смогли спастись из здания.

Силовики задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Ими оказались директор, двое сотрудников фирмы по подбору сотрудников на склад известного маркетплейса и их знакомый, который нашел иностранцев. В августе этого года СК завершил расследование в отношении одного из фигурантов этого дела.