Появились жуткие подробности о покалечившем ребенка в Красногорске СВУ

Террористы, оставившие взрывчатку в Красногорске, которая ранила ребенка, имели цель причинить жертве как можно более тяжелые ранения. Эксперт в области антитеррористической деятельности Станислав Веселов в интервью «МК» заявил, что поражающие элементы в виде нарезанных гвоздей в самодельном взрывном устройстве были выбраны преступниками не случайно.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 ноября на Октябрьской улице в подмосковном Красногорске. Десятилетний мальчик нашел на земле подарочную упаковку, к которой была прикреплена десятирублевая купюра. Когда ребенок поднял ее, произошел взрыв. Следствие установило, что это было самодельное взрывное устройство мощностью примерно 10 граммов в тротиловом эквиваленте, снаряженное поражающими элементами.

В результате взрыва мальчик получил тяжелейшие травмы руки. Медикам пришлось провести частичную ампутацию пальцев на его правой кисти. По свидетельствам очевидцев, сейчас ребенок пребывает в тяжелом состоянии.

Стало известно, кто мог заложить снаряд под купюрой в Красногорске

По словам Станислава Веселова, 10 грамм в тротиловом эквиваленте – это довольно серьезное взрывное устройство.

- Статистика и опыты, проведенные спецслужбами и инженерно-саперными подразделениями, однозначно показывают, что десяти грамм вполне достаточно для того, чтобы человек получил очень серьезную травму. Именно такую травму, какую, к сожалению, получил ребенок.

- Почему взрывчатка была так замаскиврована?

- Негодяи-террористы делали свой расчет именно на незащищенных граждан, на самых уязвимых — на детей, на мам, на пожилых людей. Как правило, такие взрывные устройства дополнительно начиняются специальными поражающими элементами для увеличения количества жертв.

А в данном конкретном случае в Красногорске была использована внешне очень красивая, яркая, привлекательная упаковка, которая должна была в первую очередь привлечь внимание именно ребенка. Ребенок априори не может пройти мимо такого. Это известный психологический фактор, который, кстати, может сработать и у многих взрослых при виде яркой коробки, мобильного телефона или, что самое главное, денежных купюр.

Мы неоднократно об этом говорили, постоянно проводим и проводили лекции в школах, объясняем и детям, и взрослым, что в таких ситуациях делать нельзя, какие предметы могут быть опасны. Ребенок подходит, он не осознает всей тяжести последствий, он видит привлекательный предмет и поднимает его. И в этот момент, когда он берет его в руки, происходит взрыв. Стоит отметить, что раньше подобные устройства очень часто взрывали дистанционно — например, через звонок на пейджер, через мобильный телефон, через мессенджеры. Но здесь, судя по всему, все было продумано до мелочей, и механизм был иной.

- Почему были выбраны именно нарезанные гвози в качестве поражающих элементов?

- Такой сценарий — когда взрывчатка начинена именно такими элементами — это классический почерк террористов. Именно по такому принципу действовали во время прошлых волн террористических актов в Российской Федерации, в том числе и в метрополитене. Используются именно гайки, болты, гвозди — все то, что наносит максимальные и тяжелейшие увечья.

Все дело в том, что при взрыве взрывчатки конкретной мощности, вот этих самых десяти грамм, когда они срабатывают прямо в руке, именно гвозди наносят более тяжелые, рваные раны, они разрывают суставы, кости, наносят страшные увечья. Шарики же в такой ситуации не нанесут таких катастрофических повреждений априори. Конечно, травмы будут, возможно, даже с кровопотерей, но не такие, как получил этот ребенок.

Вообще, раньше были зафиксированы моменты, когда использовали даже осколки стекол, разбитые бутылки и тому подобное. Сейчас террористы практически отошли от этой практики и в основном используют именно гвозди. Это нарочито кровожадный и разрушительный выбор.

- Саму взрывчатку делали кустарно или её могли как-то передать уже в готовом виде?

- Практика, к сожалению, показывает, что её могут организовать и изготовить именно кустарным способом, в подпольных условиях. И, конечно же, её могут и передать. То есть через какие-то заранее подготовленные тайники, например, в лесу, как это часто делается, могут держать где-то в гаражах, и так далее.