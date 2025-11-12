Участников подростковой банды разыскивают за вооруженное вымогательство

Следственный комитет России начал проверку по факту вымогательства денег у жителей Новосибирской области. Поводом для возбуждения уголовного дела стало видеообращение родственницы одного из пострадавших, которое привлекло внимание правоохранительных органов. Ситуацию освещает тг-канал «Сибирский экспресс».

По словам женщины, инцидент произошел, когда ее сын с друзьями возвращался домой на автомобиле. Другая машина начала преследовать их, сигналя фарами с требованием остановиться. Когда молодые люди проигнорировали это, на переезде их подрезали и вынудили затормозить.

Из автомобиля нарушителей вышла группа из пяти человек. Один из нападавших, представившийся «Мёрзлым», начал требовать у водителя и пассажиров деньги. Конфликт продолжился в другом месте, где, по утверждениям пострадавших, дело дошло до стрельбы из травматического оружия.

По информации паблика «Анонимный Новосибирск», предполагаемая группа базируется в районе наукограда Кольцово. Основные действия происходили в поселке Берёзовка Новосибирского района, где и находились пострадавшие.

По имеющимся данным, среди участников группы могут быть двое братьев, причем как минимум один из них уже достиг совершеннолетия. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают всех причастных к этому инциденту и разыскивают возможных сообщников обвиняемых.