Суд арестовал мужчину, обвиняемого в краже и убийстве собаки в Новой Москве

Щербинский районный суд Москвы арестовал Сергея Пая, обвиняемого в краже и убийстве собаки по кличке Сима в Новой Москве.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 12 ноября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

— Суд арестовал Сергея Пая, обвиняемого в краже и убийстве собаки по кличке Сима в Новой Москве. Защита обжаловала арест. Дата рассмотрения пока не назначена, — говорится в публикации.

Похищение произошло 7 ноября в Остафьеве (Новомосковский городской округ Москвы). Хозяин отправился в гараж со своей шестилетней собакой Симой породы бордер-колли. Сергей Пай увидел собаку и решил ее похитить.

Позднее подозреваемого задержали, он частично признал вину. Волонтеры и хозяева Симы выяснили, что Сергей Пай ранее уже попадался на подобных преступлениях. По словам потерпевших, несколько лет назад его судили за похищение собак и продажу их мяса в корейские рестораны. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».