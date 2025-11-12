В российском городе в жилом доме прогремел взрыв

В Красноярском крае в жилом доме произошел взрыв, который повлек за собой возгорание. Об этом сообщает Shot.

В результате происшествия пострадал один человек. Взрыв прогремел на третьем этаже жилого дома в Ачинске. ЧП произошло на улице Привокзальной.

По данным экстренных служб, прогремел взрыв, предположительно, связанный с газом. Однако дом не подключен к газоснабжению, пишет Telegram-канал. Специалисты сейчас выясняют, был ли источником взрыва газовый баллон или что-то иное. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, говорится в публикации. Ранения получила одна женщина, она госпитализирована в районную больницу.

Ранее сообщалось, что взрыв в трехэтажном доме поселка Куркино произошел по вине жильца, который демонтировал заглушку и поджег газ зажигалкой. Следствие установило, что причиной стали действия 37-летнего мужчины, проживающего в квартире на первом этаже.