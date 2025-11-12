В московской школе десятиклассник избил учителя

В департаменте образования и науки Москвы в одной из московских школ ученик 10 класса напал на педагога, в результате чего она была госпитализирована.

«Сегодня в одной из московских школ произошел шокирующий инцидент — ученик 10 класса напал на педагога. Во время перемены подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, без спроса забрал со стола стопку тетрадей и убрал к себе в портфель», — указывается в Telegram ведомства.

После возвращения в кабинет педагог заметила пропажу и потребовала вернуть тетради.

«На что ученик начал бить женщину по голове. Учитель госпитализирован», — отмечается в заявлении.

К расследованию происшествия привлечены правоохранительные органы, а школа проводит внутреннее расследование.

В апреле сообщалось, что в Московской области школьник 13 лет во время урока ударил учительницу по голове молотком.