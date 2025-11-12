Телезвезда кулинарного шоу погибла в вертолетной катастрофе

Известная южноафриканская телеведущая и пилот Майни Стеффенс погибла в результате крушения вертолета во время сельскохозяйственных работ. Звезда кулинарного шоу выполняла опыление цитрусовой фермы, когда ее воздушное судно задело линии электропередач.

© Соцсети

Телеведущая Майни Стеффенс трагически погибла в результате крушения вертолета в Восточно-Капской провинции ЮАР. Инцидент произошел, когда Стеффенс выполняла аграрные работы — опрыскивание пестицидами цитрусовой фермы. По предварительным данным, вертолет задел линии электропередач и рухнул на землю. Представители Отдела расследований авиационных происшествий констатировали, что воздушное судно получило значительные повреждения от силы удара. На опубликованных фотографиях видны разбросанные по полю обломки летательного аппарата.

Майни Стеффенс была не просто пилотом — вместе со школьным другом Алди ван дер Уолтом она вела популярное кулинарное шоу, посвященное искусству брааи — традиционного южноафриканского барбекю. Её кулинарный талант нашёл отражение в книге «Майни играет с огнём», изданной в 2021 году и содержащей авторские рецепты приготовления на открытом огне. В социальных сетях Стеффенс часто делилась захватывающими кадрами своих полётов, демонстрируя страсть к небу и кулинарии одновременно.

Коллеги и друзья отзываются о погибшей как о человеке исключительной душевной теплоты. Её соведущий Ван дер Уолт подчеркнул: «У Майни было большое сердце, нежная душа, то, что объединяло людей». Он охарактеризовал Стеффенс как человека, который «жил полной жизнью», всегда генерировал успешные идеи и находил время для людей из всех социальных слоёв. Телеканал, на котором выходило шоу, в своём обращении в соцсетях написал: «Покойся с миром, Майни Стеффенс. Ты была полна приключений до самого конца. Ты показала всем нам, как относиться к жизни с любопытством и храбростью». Расследование причин катастрофы продолжается.