Российского подростка затолкали в машину трое мужчин и вывезли из села

В селе Кривошеино Томской области подростка похитили и избили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, трое мужчин нанесли побои несовершеннолетнему, после чего затолкали в машину и вывезли из села, где продолжили бить юношу. Ему удалось сбежать. Причиной стал конфликт потерпевшего с одним из напавших.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 31 года и 38 лет. Еще одного — 37-летнего жителя — объявили в федеральный розыск.

