В кадетской школе после обеда в столовой отравились дети

В Сысертской кадетской школе после обеда в столовой отравились дети, сообщает издание E1 в среду.

По данным журналистов, один из родителей воспитанников рассказал о том, что после обеда в столовой на текущей неделе двух учеников увезли в детскую больницу, а девятиклассников отправили на дистанционное обучение из-за карантина.

Также издание уточняет, что всех учащихся отправили сдавать анализы на бактериальную инфекцию. E1 пишет, что в Роспотребнадзоре информацию об отравлении подтвердили, но уточнили, что заболел только один старшеклассник.