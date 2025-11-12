Криминалист Михаил Игнатов считает, что организаторов взрыва, при котором пострадал ребенок в Красногорске, удастся найти благодаря записям с камер видеонаблюдения. Об этом эксперт рассказал порталу News.ru.

В подмосковном Красногорске десятилетний мальчик получил травмы кисти, подняв с земли взрывное устройство, спрятанное в свернутой десятирублевой купюре. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка общеопасным способом.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначены комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая судебные экспертизы.

«Если сейчас посмотреть все уличные видеокамеры и идентифицировать всех людей, кто там проходил, кто останавливался, какие машины подъезжали, сделать выборку всего этого, то шансы [найти виновных - прим.ред.] есть», - заявил Игнатов.

По его мнению, почерк преступников указывает на возможную причастность украинских спецслужб. Криминалист назвал целью подобных преступлений дестабилизацию общества и запугивание россиян.