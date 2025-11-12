В Москве в подъезде дома нашли пачку подозрительных купюр

На северо-западе Москвы в жилом доме нашли пачку подозрительных купюр, сообщили "РГ" очевидцы.

По словам наших собеседников, стопка денег, перемотанная лентой, лежала у лифта в доме № 26 на Пенягинской улице. Местные жители, встревоженные последними новостями из Красногорска, позвонили в полицию.

На место происшествия немедленно прибыли все экстренные службы. Находка была обследована, ничего опасного в ней не оказалось.

Ранее "РГ" писала, что в Красногорске в руках у мальчика взорвалось найденное на улице СВУ, обернутое в денежную купюру.