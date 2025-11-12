В доме в московском Митино обнаружили пачку денег, обвязанную подарочной лентой. На место прибыли полиция, кинологи, саперы и спецслужбы, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Канал пишет, что предмет обследуют специалисты.

«Проснулись утром, увидели 5 машин полиции (одна из них инжернерно-саперного отделения). Позже приехали ФСБ. Проверяют взрывчатку, замаскированную под купюры. Как раз вчера вечером в Красногорске произошла подобная ситуация», — рассказывают жители.

На момент публикации информация о находке не подтверждена. Об этом пишут в комментариях к публикации местного канала.

Стало известно, кто мог заложить снаряд под купюрой в Красногорске

Telegram-канал SHOT пишет, что «деньги» оказались ненастоящими — это была открытка, стилизованная под купюру, а под ней лежала ленточка. «Никакого СВУ нет, открытка не представляет опасности», следует из поста.