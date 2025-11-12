Инцидент со взрывным устройством в подмосковном Красногорске мог произойти по вине Службы безопасности Украины (СБУ). Как сообщает News.ru, об этом заявил глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Он отметил, что «ничего нового» в трагедии в Красногорске нет, поскольку украинская сторона с первых дней спецоперации не гнушается подобными преступлениями. СБУ и иные украинские формирования и ранее разбрасывали детские игрушки и конфеты со взрывными устройствами.

«Я пока не вижу другой версии, которая могла бы повлиять на мое мнение в том смысле, что за этим может стоять кто-то, кроме Украины. Я полагаю, что тут не обошлось без участия украинских спецслужб или той агентуры, которую они имеют на нашей территории», — заявил Гончаров.

Глава ассоциации ветеранов добавил, что гражданам не стоит поднимать или касаться предметов на улице — правоохранители не могут проверить каждый двор, а потому предотвратить такие инциденты сложно.

Стала известна мощность взорвавшегося в руках у ребенка в Красногорске СВУ

Напомним, что инцидент произошел вечером 11 ноября на детской площадке. 10-летний мальчик поднял подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, в которой оказалась бомба. Ребенок получил серьезные травмы — ему частично ампутировали пальцы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство ребенка, совершенное общеопасным способом).