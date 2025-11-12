В Хабаровске подростки жестоко избили восьмилетнюю девочку

В Хабаровске полиция и управление образования разбираются в инциденте с избиением второклассницы тремя шестиклассниками. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника городского управления образования Елену Тихонову, конфликт произошел во дворе жилого дома.

© Московский Комсомолец

В соцсетях местные жители рассказали, что восьмилетнюю школьницу с лишним весом более полугода травили в военно-морском лицее. В прошлую субботу ее избили две девочки и мальчик - били руками и ногами, окунали лицом в сугроб. Мама пострадавшей опубликовала кадры с камеры видеонаблюдения и написала заявление в полицию.

В управлении образования отметили, что ситуация якобы «неоднозначна». По данным директора лицея, между учениками сохранялись «доброжелательные отношения», а второклассница «сама задиралась с однокашниками».

В лицее организована работа психолога и социального педагога, проводятся беседы с детьми и родителями. Полиция подтвердила начало проверки по факту избиения, все участники конфликта установлены.