Огромный фонтан воды из-под земли забил в Новороссийске

Крупная коммунальная авария в Новороссийске произошла утром 12 ноября, из-под земли забил огромный фонтан воды. На место выехал мэр Андрей Кравченко, о чем он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

© ТК «Звезда»

В соцсетях появилось видео с улицы Пограничной, снятое очевидцами. На кадрах видно, как из земли бьет фонтан высотой около десяти метров. В результате были подтоплены несколько соседних улиц. Жители Новороссийска остались без водоснабжения.

Ремонтные работы на водоводе продлятся до 20:00. Воду для жителей района будут подвозить в автоцистернах по заявкам. Пресс-служба МЦУ Новороссийска сообщила, что не прогнозирует чрезвычайную ситуацию. По окончании работ водоснабжение будет восстановлено.

На место аварии выехал глава города Андрей Кравченко. Он сообщил, что аварийная бригада уже приступила к устранению утечки.

«Выехал на место аварии на магистральном водоводе по улице Пограничной. Бригады Водоканала на месте», - сообщил мэр.

Он добавил, что подробную информацию о сроках возобновления водоснабжения и завершения ремонтных работ сообщит позже. Подачу воды в городе сократили с 4,6 до 3 тысяч кубических метров в час. Это нужно, чтобы локализовать аварию. Поврежденный участок водовода будут менять. Его проектирование запланировано на 2026 год.