Россиянин попал под следствие после сообщений в интернете

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, призывавшего вступать в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сотрудники полиции задержали 52-летнего местного жителя, который в интернете оправдывал деятельность РДК и Легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), а также призывал вступать в террористические организации.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о пропаганде терроризма. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала оправдывавшего терроризм россиянина.