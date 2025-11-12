Ландшафтный пожар охватил более 2 гектаров в Алтайском крае

В живописном Чемальском районе Республики Алтай возник серьезный ландшафтный пожар. По оперативной информации, огонь распространился в урочище Узюк.

Как сообщило региональное управление МЧС России, площадь возгорания уже превысила два гектара. На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения для локализации огня.

По предварительным данным, одной из основных версий причины происшествия считается человеческий фактор. Специалисты не исключают, что к возгоранию мог привести оставленный без присмотра или непотушенный костер.

Важной информацией поделилась администрация Чемальского района. По их оценке, в настоящее время отсутствует прямая угроза перехода огня на земли населенных пунктов.

Ведомства продолжают мониторить ситуацию в режиме реального времени. Силы МЧС предпринимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации природного пожара и установления всех обстоятельств случившегося.