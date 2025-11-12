Мужчину с ювелиркой на пять миллионов поймали в Домодедове

Таможенники в Домодедове нашли у мужчины, прибывшего из Бахрейна в Москву, незадекларированные драгоценности. Стоимость ввезенных в страну украшений превысила пять миллионов рублей.

Об этом в среду, 12 ноября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ФТС России.

— Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные украшения стоимостью более пяти миллионов рублей у пассажира, прибывшего из Бахрейна транзитом через Дубай, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину остановили во время прохождения «зеленого» коридора. Он вез в своем багаже футляры для украшений, на которых красовался логотип ювелирного магазина AL ROMAIZAN Gold And Jewellery. В них находились серьги и цепочки. По словам пассажира, он вез украшения в страну по просьбе знакомых из Ганы. Драгоценности отправили на экспертизу. Она установила, что ювелирка изготовлена из золотого сплава 750, 875 и 999 проб.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии или штраф до миллиона рублей.

Ранее таможенники задержали в Домодедове россиянку с незадекларированной ювелиркой на 11 миллионов рублей. Женщина везла с собой 30 браслетов, две пары серег, девять кулонов и подвеску. В отношении гражданки возбудили уголовное дело.