Появились подробности о пострадавшем от взрыва в Красногорске ребенке

Девятилетний мальчик, получивший травму при взрыве свертка с деньгами в Красногорске, мужественно переносил боль и старался успокоить свою мать, убеждая ее не волноваться. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил Владимир Шарупич, тренер местного спортклуба, который оказался на месте спустя несколько минут после трагедии.

Накануне мальчик возвращался с тренировки и заметил на земле у детской площадки разбросанные купюры. Он наклонился, чтобы поднять их, и в этот момент сработало взрывное устройство, начиненное мелкими гвоздями. В результате у ребенка серьезно повреждена рука: несколько пальцев оторвало. Инцидент произошел на Пионерской улице.

По словам Шарупича, ребенок вел себя достойно. Его мать была на грани истерики, но он ее успокаивал, повторяя: «Мама, все нормально, проблем нет». Как уточнил собеседник, вчера после тренировки он вышел из зала и увидел во дворе спортклуба толпу и машины скорой помощи с включенными мигалками.

Шарупич подошел, чтобы узнать, нужна ли помощь. На земле лежал ребенок, его левая рука была в крови, а правую он засунул в шапку. Позже тренер узнал, что у мальчика оторваны два пальца и повреждена кисть. Мужчина добавил, что на место трагедии оперативно прибыли врачи.