Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), от которого пострадал ребенок в подмосковном Красногорске, составила 10 граммов тротила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, устройство было начинено поражающими элементами в виде металлических фрагментов. Его замаскировали под предмет, похожий на подарочную упаковку с размещенными на корпусе 10 рублями.

Раскрыты подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

Напомним, что инцидент произошел вечером 11 ноября. 10-летний мальчик получил серьезные травмы — ему частично ампутировали пальцы. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство ребенка, совершенное общеопасным способом). Следователи устанавливают причастных к преступлению.