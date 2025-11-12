Серийного грабителя задержали полицейские в российском регионе

На Сахалине правоохранительными органами задержан подозреваемый в совершении серии имущественных преступлений, включая разбойное нападение и многочисленные кражи. По данным следствия, злоумышленник специализировался на проникновении в торговые точки и заведения общественного питания.

Один из его излюбленных методов заключался в том, чтобы проникнуть в помещение перед закрытием и спрятаться внутри. В одном кафе он укрылся под столом, а после ухода персонала похитил из кассы 50 тысяч рублей. Аналогичным способом, прячась в туалетной комнате, он совершил кражу 33 тысяч рублей из магазина хозяйственных товаров.

В другой раз для проникновения в магазин алкоголя мужчина применил грубую силу, взломав входную дверь с помощью монтировки, и похитил 20 тысяч рублей. Этот же инструмент он использовал при взломе павильонов в торговом центре, где его заметил охранник. При попытке задержания преступник оказал сопротивление, угрожая секьюрити ножом, после чего скрылся, похитив из двух точек 38 тысяч рублей.

Кроме того, установлена причастность задержанного к хищению банковской карты из куртки посетителя парикмахерской. Впоследствии он совершал покупки в магазинах, используя похищенную карту для оплаты.

Подозреваемым оказался 39-летний житель Башкирии, ранее имевший судимости. В отношении него возбужден ряд уголовных дел по статьям о краже и разбойном нападении. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.