Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении масштабного террористического акта, целью которого являлся митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). По данным спецслужб, покушение было организовано украинскими спецслужбами с целью срыва мирных переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки по урегулированию украинского конфликта.

© Московский Комсомолец

Согласно официальному заявлению ФСБ, киевский режим рассчитывал, что успешное осуществление теракта заставит российскую сторону отказаться от продолжения диалога. В ведомстве подчеркнули, что этот инцидент является частью систематической деятельности Украины по дестабилизации обстановки.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых — помощник митрополита гражданин Украины Денис Попович и московский клирик Никита Иванкович. По версии следствия, оба фигуранта были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram.

Покушение планировалось осуществить во время визита митрополита Тихона в Москву с использованием взрывного устройства, переданного через тайник в декабре 2024 года. Задержанный Попович показал, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре, а за отказ от участия в теракте ему угрожали расправой над близкими.

При обыске у подозреваемых было изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта, которые они планировали использовать для побега из России после совершения преступления.