Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

Судмедэксперт Александр Аулов перечислил несколько версий исчезновения тел семьи Усольцевых, пропавших в тайге больше месяца назад. В разговоре с aif.ru он заявил, что тела туристов накрыло снегом или их обглодали животные.

«Либо их укрыло где-то снегом, они замерзли, но к весне оттают. Второй вариант — если их не засыпало снегом, то животные могут обглодать до костей», — высказался Аулов.

Не исключено, что Усольцевы могли просто уйти. Судмедэксперт допускает мысль, что семья могла скрыться, и на деле они живы. Хотя в Следственном комитете РФ этот вариант ранее уже был опровергнут.

Решение Усольцева сыграло роковую роль: Последнее видео семьи объяснил эксперт

Напомним, в конце сентября супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе со своей 5-летней дочерью отправились в поход и исчезли. До сих пор тела пропавших не найдены. Первое время поиски осложнялись плохими погодными условиями и сложным рельефом местности. На данный момент у спасателей нет никаких зацепок.