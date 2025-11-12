Появилось видео задержания исполнителей покушения на митрополита Тихона

Появилось видео задержания предполагаемых исполнителей покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают двух граждан Украины, которые планировали убить священнослужителя с использованием самодельного взрывного устройства.

Следствие установило, что задержанные действовали по заданию украинских спецслужб. После начала СВО они были завербованы для слежки за митрополитом, а в феврале 2025 года получили приказ организовать взрыв в Сретенском мужском монастыре Москвы. В ФСБ считают, что целью теракта был срыв переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

В ходе обысков 11 ноября в Москве, Псковской области и Крыму были изъяты доказательства причастности задержанных к преступлению, включая агитационные материалы запрещенной террористической организации. Также получены сведения о возможной причастности к подготовке покушения других лиц.

Митрополит Тихон назвал искажение правды "самой страшной болезнью"

Ранее ФСБ предотвратила попытку хищения истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Заговор разрабатывался украинской и британской разведками, которые предлагали российском военному три миллиона долларов. В ответ ВС РФ нанесли удары по центру радиоэлектронной борьбы ГУР Украины в Киевской области и аэродрому «Староконстантинов» в Хмельницкой области.