Россиянин получил 6,5 лет колонии за призывы к терроризму

В Иркутской области вынесли приговор мужчине, писавшему комментарии с призывами к терроризму. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Противник проведения Россией специальной военной операции, который испытывал негативное отношение к органам государственной власти, систематически размещал в публичных интернет-сообществах комментарии. В них он призывал к терроризму и оправдывал террористическую деятельность. Мужчина разделял идеологию насилия и поддерживал практику устрашения населения с целью влияния на решения властей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев. Отбывать он его будет в колонии общего режима. Дополнительно осужденного на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов и администрированием ресурсов в интернете.