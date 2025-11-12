На Украине мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК

В Днепропетровске (Украина) местный житель выстрелил в двух сотрудников территориального центра комплектования — украинского аналога военкомата. Об этом сообщил телеграм-канал «Военкоры русской весны».

По предварительным данным, военкомы остановили мужчину во дворе жилого дома, чтобы проверить документы. Тот оказал сопротивление и открыл стрельбу, пытаясь избежать мобилизации.

Оба сотрудника ТЦК получили ранения, но их жизни, по имеющимся сведениям, ничего не угрожает. На место происшествия прибыли полицейские, стрелка задержали или его местонахождение уточняется.

На опубликованных кадрах, снятых ночью, видно двор многоэтажного дома, несколько машин и силовиков, работающих на месте инцидента.