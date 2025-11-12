На Японию обрушится супертайфун

Разрушительный супертайфун «Фунг-Вонг» в среду, 12 ноября, обрушится на Японию. Об этом сообщили в филиппинском метеорологическом бюро PAGASA.

По информации специалистов, тайфун перестроил маршрут и направился к южным островам архипелага Окинава. На момент публикации давление в центре тайфуна находится на уровне 994 гектопаскаля. Согласно информации агентства, скорость ветра достигает 23 метров в секунду, а при порывах он усиливается до 35 метров в секунду.

Прогнозируется, что циклон приблизится к южному побережью Окинавы, а затем пройдется вдоль его восточного побережья. Ученые предупредили, что тайфун принесет с собой ливни и шквалистые ветры.

Местных жителей призвали не выходить в море и быть бдительными.

9 ноября «Фунг-Вонг» ударил по Филиппинам. В связи со стихийным бедствием властям страны пришлось эвакуировать практически миллион жителей.