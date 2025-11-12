Пожар произошел в Ставрополье из-за падения обломков БПЛА

Обломки беспилотников ВСУ упали на территории промзоны в Ставропольском крае, из-за чего произошло возгорание.

Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме», — добавил он.

Ранее силы ПВО армии России сбили украинский беспилотник, летевший на Москву.

Атака украинских беспилотников отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе Ростовской области.