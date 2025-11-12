Суд вынес приговор россиянину за комментарий о теракте в "Крокусе"

Суд в Москве назначил 14 суток административного ареста гражданину России за комментарий экстремистского характера, оставленный под публикацией в Telegram о теракте в «Крокус Сити Холле».

Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, мужчина оставил сообщение в новостном канале под постом, предлагавшим подписчикам высказать мнение об организаторах нападения. В своём комментарии он использовал уничижительный синоним слова «русские», что было расценено как распространение экстремистских материалов.

В отношении гражданина был составлен протокол по статье КоАП о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В конце октября судебный орган вынес решение о назначении наказания в виде административного ареста сроком на 14 суток.

