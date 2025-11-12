Началось расследование «снайперского туризма» во время войны в Боснии

Прокуратура Милана начала расследование в отношении итальянцев, которые предположительно платили военнослужащим армии боснийских сербов за поездки в Сараево, чтобы те могли убивать мирных жителей во время четырехлетней осады города в 1990-х годах. Об этом пишет The Guardian.

Более 10 000 человек погибли в Сараево в результате постоянных обстрелов и снайперского огня в период с 1992 по 1996 год во время самой продолжительной осады в современной истории после того, как Босния и Герцеговина провозгласила независимость от Югославии.

Снайперы были, пожалуй, самым страшным элементом жизни в осажденном Сараево, поскольку они стреляли по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари.

Предполагается, что в резне участвовали группы итальянцев и представителей других национальностей, так называемые «туристы-снайперы», заплатившие крупные суммы денег солдатам армии Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов, который в 2016 году был признан виновным в геноциде и других преступлениях против человечности, за то, чтобы их перевезли на холмы вокруг Сараево, где они могли бы стрелять по населению ради собственного удовольствия.

Боснийская война (1992-1995) стала одним из самых кровопролитных конфликтов после распада Югославии. Центральным и наиболее трагическим эпизодом той войны стала осада Сараево, столицы Боснии и Герцеговины, которая длилась с апреля 1992 года по февраль 1996 года — это самая долгая осада города в современной истории.