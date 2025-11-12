Мальчику в подмосковном Красногорске оторвало пальцы руки после того, как он попытался поднять сверток денег рядом с детской площадкой, произошел взрыв. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером на Пионерской улице. Девятилетний школьник возвращался с тренировки, увидел купюры на земле и наклонился — в этот момент произошел взрыв. По предварительным данным, мальчику повредило руку, несколько пальцев оторвало.

— Он просто поднял деньги — и хлопок. Потом уже его забирали на скорой помощи, — рассказал каналу Mash тренер спортклуба Владимир Шарупич, где занимается мальчик.

