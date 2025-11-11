Стали известны подробности об одной из пострадавших в ДТП в Тучкове

В подмосковном Тучкове управляемый 13-летним подростком багги протаранил толпу людей. Одна из пострадавших в ДТП, 19-летняя Диана, находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, рассказала журналистам ее мама. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным телеканала, вторая пострадавшая, 64-летняя женщина, получила открытый перелом — ей также оказывают помощь в больнице.

В прокуратуре заметили, что подросток не справился с управлением и въехал в людей. Расследование взято она контроль.

Ранее сообщалось, что инцидент с багги произошел в Тучкове на автостанции на улице Партизанской.

Местные жители отметили, что школьники нередко устраивают в микрорайоне гонки на багги, квадроциклах, мотоциклах.