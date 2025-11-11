Работница вынесла из российского банка 20 млн рублей, поверив мошенникам

Жительница Саранска поверила мошенникам и, следуя их инструкции, отдала им деньги работодателя. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Изначально у 33-летней женщины выманили код, который пришел на ее номер в сообщении. После этого лжесотрудники разных ведомств убедили ее во взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Под их давлением пострадавшая отправила на «безопасный счет» более двух миллионов рублей. Деньги она взяла из сбережений матери, в кредит и у знакомых.

Позже аферисты заявили, что в ее банке есть работник, обвиняемый в госизмене. Чтобы установить его, она должна взять в финансовой организации 20 миллионов рублей.

«Завладев данной суммой, женщина на такси поехала из Саранска в Ульяновск, чтобы перечислить деньги», – сообщается в публикации.

Тем временем ее начальство уже обратилось в полицию, рассказав о произошедшем. Россиянку поймали в момент, когда она вносила деньги.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.