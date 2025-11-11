В Азербайджане заявили о гибели всех пассажиров упавшего в Грузии самолета

Все пассажиры турецкого военно-транспортного самолета C-130, который потерпел крушение на территории Грузии, погибли. Об этом сообщил азербайджанский телеканал AnewZ.

По данным журналистов, крушение произошло в районе грузинского муниципалитета Сигнахи. На борту самолета находились 20 человек.

«Обломки разбросаны по крутым склонам возле монастыря Холагири. Их первыми обнаружили местные жители, охотники и фермеры. Поисково-спасательные группы при поддержке вертолетов работают в условиях сложного рельефа и плохой видимости», — говорится в материале.

11 ноября министерство обороны Турции заявило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. По данным ведомства, начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями.

В Грузнавигации сообщили, что военно-транспортный самолет Турции, который потерпел крушение в Грузии, не подавал сигнал бедствия. Отмечается, что воздушное судно типа C-130 пропало с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, после чего Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию.